Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri, dijitalleşen denetim araçlarıyla beraber işletmeleri mercek altına aldı. Özellikle sahte sigortalılık, kayıt dışı ücret ödemeleri ve naylon fatura kullanımı gibi konularda yaptırımların ağırlaştığı bu dönemde, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan hayati uyarılar geldi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ VE BANKA ÖDEMELERİ

Çalışma hayatındaki yasal düzenlemelere dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube videosunda haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlattı. Mesai ücretlendirmelerine dair şu bilgileri paylaştı:

-Hafta içi fazla mesailerde ücret yüzde 50 zamlı ödenir.

-Pazar günü yapılan çalışmalarda mesai %100 artırımlıdır

-Resmi ve dini bayramlarda ise çalışılan her gün için ek bir günlük ücret ödenmesi zorunludur

Erdursun, SGK bildirimlerinin banka ödemeleriyle birebir tutması gerektiğini söyleyerek; eksiksiz özlük dosyası tutulmasının ve yıllık izinlerin usulüne uygun şekilde kullandırılmasının önemini belirtti. Çalışırken yıllık izin ücretinin nakit olarak ödenmesinin yasal bir karşılığı bulunmadığının altını çizdi.

Fiilen çalışmadığı halde bir işletmede sigortalı gösterilen kişilerin büyük bir risk altında olduğunu belirten Erdursun, şunları söyledi:

"Bir aracıya para vererek ya da hatır gönül ilişkisiyle kendinizi sigortalı gösterdiğinizde, bu durum bir denetimle ortaya çıkarsa tüm günleriniz silinir. Emekliliğiniz iptal olur; ödenen maaşlar ve sağlık harcamaları yasal faiziyle geri alınır. İşletmeler için ise tüm devlet teşviklerinin iptali ve ağır para cezaları söz konusudur."

İŞVERENLERİN EN SIK YAPTIĞI HATA

İşverenlerin en sık yaptığı hatalardan birinin, işe gelmeyen personelin çıkışını hemen vermek olduğunu ifade eden Erdursun, izlenmesi gereken yasal yolu şöyle özetledi:

-Üst üste iki gün veya ayda üç gün işe gelmeyen personel için tutanak düzenlenmeli.

-Noter kanalıyla ihtarname gönderilmeli.

Personele mazeretini bildirmesi için 6 iş günü süre tanınmalı. Bu prosedür izlenmeden yapılan çıkışlar, işvereni haksız duruma düşürerek kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğü doğurabiliyor.

BANKA HAREKETLERİNDE YAPAY ZEKA ROLÜ

Vergi dairesinin yapay zeka ile banka hareketleri, SGK bildirimleri ve beyannameleri saniyeler içinde karşılaştırabildiğini belirten Erdursun; sahte ve yanıltıcı belge (naylon fatura) kullanımının hapis cezasına kadar varan sonuçları olduğunu hatırlattı. Stok kayıtlarının fiili durumla örtüşmesi ve banka hareketlerinin muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olması gerektiğini ekledi.

Şirket ortaklarının "Vergisini ödedim, kasadaki para benimdir" mantığının yanlış olduğunu vurgulayan Erdursun, tüzel kişiliğe ait paranın şahsi harcamalarda kullanılamayacağını belirtti. Şirketten para çekmek isteyen ortakların "huzur hakkı" veya "kar dağıtımı" yollarını kullanarak gerekli vergileri ödemesi gerektiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Vergi affı yok" açıklamasına değinen Özgür Erdursun, kamuoyundaki yanlış algıyı şu şekilde düzeltti:

"Türkiye’de hiçbir zaman verginin aslının silindiği bir af çıkmadı. Yapılan düzenlemeler sadece yapılandırmadır; gecikme faizi sabitlenir ve taksitlendirilir. Yapılandırma bekleyerek borç biriktirmek, artan gecikme faizleri nedeniyle işletmeleri daha büyük çıkmaza sokar. Elinde nakdi olanlar borçlarını bir an önce azaltma yoluna gitmelidir."