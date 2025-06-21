Yedi yıl içerisinde yılda altı kez çıkarılan borç yapılandırma yasaları, kamu alacaklılarının tahsiline geçici de olsa nefes aldırmıştı.

SGK uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'nde yazmış olduğu köşe yazısında, bu düzenlemelerin geçici olmaktan çıktığını, neredeyse her 1-2 yılda bir yapılandırma beklentisinin rutin hale geldiğini ifade etti.

En son 2023 yılı Mart ayında yürürlüğe giren yapılandırmanın ardından, iş dünyası ve bireyler yeni bir düzenleme talebinde bulunuyor.

KOBİ'LERDEN BAĞ-KUR'LULARA HERKES BEKLİYOR

Yapılandırma talebinde bulunanlar arasında borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular, KOBİ’ler, esnaf-sanatkârlar ve serbest meslek erbabı öne çıkıyor. Karakaş’a göre, yüksek faiz oranları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan gecikme zamları, vatandaşları ödeme zorluğuna sokuyor. Bu nedenle hem sosyal güvenlik sistemini rahatlatacak hem de vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak bir düzenleme elzem hale geldi.

Yapılandırmanın sadece vatandaş lehine değil, devletin gelir politikası açısından da önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, “Kesinleşmiş kamu alacaklarının tahsilatını hızlandıracak bu düzenleme, Orta Vadeli Program’ın (OVP) hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır” dedi. Ayrıca ihtilaflı borçların çözümü sayesinde yargı ve SGK üzerindeki iş yükünün de azalacağını belirtti.

EMEKLİLİK YOLU AÇILABİLİR

Özellikle geçmişte sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur’lular için “ihya” düzenlemeleri büyük fırsatlar sunmuştu. 2023 öncesinde yürürlüğe giren yapılandırma sayesinde kamu bankalarıyla SGK arasında yapılan protokoller aracılığıyla binlerce kişi emekli olma şansı yakalamıştı. Karakaş’a göre yeni bir yapılandırma ile benzer bir süreç tekrarlanabilir ve borcu nedeniyle emekli olamayan birçok Bağ-Kur’lu rahat bir nefes alabilir.

2025 SON ÇEYREĞİ KRİTİK TARİH

Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentisiyle birlikte kamu borçlarına ilişkin yapılandırma yasasının 2025’in son çeyreğinde çıkarılması yüksek olasılık olarak görülüyor. Karakaş, edindiği bilgilere dayanarak bu yönde çalışmaların başladığını ve kamuoyunun da bu gelişmelere hazır olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin terörden arındırılmış bir sürece girmesinin ardından hükûmetin odağının ekonomiye çevrileceğini belirten Karakaş, gelir dağılımı adaletsizliğini azaltacak ve büyümeyi destekleyecek adımların başında kamu alacaklarına yönelik kapsamlı bir yapılandırmanın geleceğini öngörüyor.