Emekli maaşlarına yapılacak zamlı ikramiyeler sonrası, banka promosyonlarının da artması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, emekliler en yüksek promosyonu alabileceği bankaları araştırmaya devam ediyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin promosyon artışı için en uygun zamanı belirtti. Karakaş, "Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş güncellemeleri, bankaların promosyon tekliflerini etkileyen belirleyici dönemlerdir. Emekliler, acele etmeden bankaların sunduğu ek avantajları da göz önünde bulundurmalı," dedi.

Bankalar, promosyon ödemesini emekli maaşlarının tutarına göre belirliyor. Emekli maaşı alan yetimler de banka promosyonlarından faydalanabiliyor. Ödemeler, maaşın bankaya yatmasından sonraki üç iş günü içinde hesaplara aktarılıyor.

TAAHHÜT SÜRESİ VE İADE GEREKLİLİĞİ

Emeklilerin banka değişikliği yaparken, taahhüt sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Eğer taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilirse, promosyon tutarının iade edilmesi gerekebilir.

BANKA PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Banka promosyonlarında rekabetin arttığı bir dönemde, bankalar yeni müşteri kazanımı için yüksek promosyonlar sunuyor. Karakaş, emeklilere özellikle Ocak ve Temmuz aylarında maaş taşıma konusunda acele etmemelerini tavsiye etti.

Emekliler, bankaların kampanyalarını takip ederek en uygun promosyon fırsatlarından yararlanabilir.