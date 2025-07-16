Hükümete asgari ücret konusunda zam baskısı devam ediyor. Enflasyonun etkisiyle alım gücü düşmeye devam ederken asgari ücrete ara zam talebi devam ediyor. Ara zam en son 2023 yılının Temmuz ayında yapıldı.

Hükümet asgari ücrete zammın eskisi gibi yılda bir defa yapılacağının altını çizmişti. Milyonlarca vatandaş zam konusunda beklentilerini sürdürürken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, mevcut asgari ücretle büyükşehirlerde geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Karakaş, Ocak ayından bu yana asgari ücretin satın alma gücünde yüzde 5’i aşan bir erime yaşandığını ifade etti. “İnanılmaz bir baskı var. 22 bin TL ile İstanbul ve Ankara’da yaşanamaz” diyen Karakaş, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçların bile karşılanamadığını söyledi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

İsa Karakaş, özel sektör çalışanları ve beyaz yakalıların da benzer ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kamudaki ve özel sektördeki maaşlar arasında giderek açılan makasa dikkat çeken Karakaş, “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

EYLÜL'DE MÜDAHLE KAÇINILMAZ

Hükümetin bu tabloya kayıtsız kalamayacağını belirten Karakaş, “Hükümetin eylül ayında bir düzeltme yapması kaçınılmaz." dedi.