Türkiye’de sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dair beklentiler, ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Katıldığı televizyon canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, sistem içerisinde farklı kesimlerin yaşadığı durumları ve beklentileri paylaştı. Karakaş, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatında sosyal güvenlikle ilgili mağduriyetler had safhada. Bize de size de sürekli geliyor. ‘Bizden bahsedilmiyor’ diyen çok sayıda izleyici var. O yüzden mağdur kesimleri tek tek saymak gerekiyor" dedi.

Karakaş’ın analizlerine göre, çözüm bekleyen konuların başında 2023 yılından bu yana gündemde olan kademeli emeklilik ve uzun süredir netice beklenen staj ile çıraklık süreleri yer alıyor. Kamu tarafında ise özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi ve maaş dengesi konuları ön plana çıkıyor. Karakaş, kamu çalışanlarının durumunu şu sözlerle özetledi:

“Üniversite sınavına giriyorsunuz, KPSS’yi kazanıyorsunuz, kariyer mesleklere giriyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada kamudaki işçilerin maaşının çok altında kaldık diyorlar. 25 yıldır personel reformu yapılmadı. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar 4 yıldır emekli olamıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

ESNAF VE EV KADINLARININ SOSYAL GÜVENLİK TALEPLERİ

Düzenleme beklentilerinin toplumun geniş bir kesimine yayıldığını belirten Karakaş; Bağ-Kur prim eşitlemesi bekleyen yaklaşık 1 milyon esnafın, emeklilik hakkı ve prim indirimi talep eden ev kadınlarının durumuna değindi. Ayrıca vergi yapılandırması, nafaka ve taşeron işçi sorunları gibi başlıkların da belirli bir takvime bağlanması gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücretin mevcut alım gücü üzerindeki etkisini rakamlar üzerinden değerlendiren Karakaş, Temmuz ayı için yasal bir engel bulunmadığını hatırlatarak şu teknik analizi paylaştı:

"Asgari ücretin tanımına göre bir işçinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerekir. Bu da bugün yaklaşık 42.585 TL civarında. Ancak mevcut asgari ücret 28.000 TL. Yani yaklaşık %51,7 oranında bir artış gerekiyor. Enerji gibi kalemlere ciddi zamlar geldi, alım gücü hızla eridi. Dolayısıyla ara zam ihtimali gündeme gelebilir" diyerek yeşil ışık yaktı.

Uzman, emekli maaşları konusunda ise önümüzdeki üç aylık enflasyon verilerine bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %15, memur emeklileri için ise %10-11 civarında bir fark oluşabileceğini öngördü.

SEYYANEN ZAM İÇİN TAKVİM ÖNGÖRÜSÜ

Emeklilerin merakla takip ettiği seyyanen zam konusuna da değinen Karakaş, mevcut ekonomik koşullar ve bütçe dengeleri göz önüne alındığında, bu tür bir düzenlemenin 2026 Temmuz dönemi için zor göründüğünü belirtti. Karakaş, bu konuda daha olası tarih olarak 2027 yılını işaret etti.