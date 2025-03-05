Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan maden işçisi Hüsnü Eser, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı "emekli olabilir" yazısı üzerine işinden ayrılarak emeklilik dilekçesi verdi. Eser, "karışıklık olduğu" gerekçesiyle emekli olamayacağını öğrendi.

NE İŞE DÖNEBİLDİ NE İŞ BULABİLDİ

Durumu çözmek için SGK'ya başvuran Eser, iki yıl boyunca işsiz kaldığını ve bu sürede ne eski işine geri dönebildiğini ne de yeni bir iş bulabildiğini söyledi.

Eser, "Emekli olabilmek için yer altında çalışmam lazım. 13 senedir madende çalışıyorum, ama şimdi madene de giremiyorum. Şu anda hiçbir işletmeye giremiyorum, kira ödüyorum ve hiçbir kazancım yok," diyerek yetkililerden çözüm beklediğini belirtti. SGK yetkililerinin hatalarını kabul ettiklerini söyleyen Eser, ancak henüz somut bir adım atılmadığını da ekledi.

Eser, SGK'nın hata nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve en kısa zamanda işine geri dönmek istediğini ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.