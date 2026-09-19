Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu bulunan esnaf, KOBİ ve işverenlere yönelik tahsilat süreçlerini sıkılaştırıyor. Yıl boyunca tecil faiz oranlarını düşürerek 72 aya varan taksit imkanları sunan idare, sunılan fırsatları değerlendirmeyen ve borçlarını yapılandırmayan mükellefler için yılın son çeyreğinde doğrudan icra ve haciz prosedürlerini devreye alıyor.

Yapılandırma yapan ancak taksitlerini yasal süresinde ödeyen işletmeler sürecin dışında kalırken, borçlu kalan işverenler ise devlet teşviklerinden yararlanamama riskiyle yüzleşecek.

Devlet, yıl içinde borç yükünü hafifletmek maksadıyla tecil faiz oranlarını yıllık %39'dan %29'a düşürdü. Bu adım özellikle esnaf ve KOBİ’lere taze nefes aldırırken şu imkanlar sağlandı:

Uzun vade imkânı: Borçlar tam 72 aya (6 yıl) kadar taksitlendirildi.

Geniş kapsam: 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait tüm sigorta primleri, işsizlik primleri ve idari para cezaları kapsama alındı.

Kritik takvim: Başvuru ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak ilan edildi.

Fırsatın kıymeti: "Son pişmanlık fayda etmez" düsturunca, ilk taksiti aksatanlar bu tarihi faiz indiriminden mahrum kaldı.

BORÇLULARA TEMİNAT KOLAYLIĞI SAĞLANMIŞTI

Konuyu köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, eski sistemde küçük borçlar için dahi teminat çilesi çekildiğini, ancak yeni dönemde bu eziyetin tamamen bittiğini vurguladı. Süreç kapsamında borçlulara şu esneklikler tanındı:

Teminatsız eşik: 10 milyon TL’ye kadar olan borçlarda hiçbir teminat aranmadı.

Aşan kısma kolaylık: 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat istendi.

Hacizli mal teminatı: Borçlunun zaten hacizli olan malları değerince teminat kabul edildi.

Araç yakalamaları kalktı: Taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri derhâl kaldırıldı.

YILIN SON 3 AYINDA İCRA VE HACİZ TAYFUNU BAŞLIYOR

Bütün bu kolaylıklara, sunulan 72 ay vadeye, faiz indirimine ve teminat muafiyetine rağmen adım atmayanlar için müsamaha devri tamamen kapandı. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) açıkça ilan edilen hüküm son derece nettir:

"İdari Düzenleme: Prim borçlarının takip me tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir. (Süreç: 4. Çeyrek-Sürekli)"

Bu metin sıradan bir temenni değildir. Yılın son 3 ayından (Ekim, Kasım, Aralık) itibaren SGK, borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükellefler için amansız bir takip başlatıyor. Akıllı denetim araçları ve yapay zekâ destekli otomasyonla SGK borçluları anlık izlenecek; kaçacak, erteleyecek veya süreci sürüncemede bırakacak tek bir gedik dahi bırakılmayacak.

TEŞVİKLERDEN MAHRUM KALACAKLAR

SGK borcu bulunan işverenler devletin sağladığı başta SGK teşvikleri olmak üzere birçok teşvik ve destekten mahrum kalacak. SGK borçlarını yapılandırmış ve taksitlendirmiş olanlar taksitlerini yasal sürede ödediği müddetçe bu sıkıntıları yaşamayacak.