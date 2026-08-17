Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından engelli ve malul sigortalılara ya da hak sahibi yakınlarına bağlanan aylıklarda dikkat edilmesi gereken kritik bir detay ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, kontrol muayenelerinin süresi içinde yapılmamasının geri dönüşü olmayan maddi kayıplara yol açabileceğini belirtti.

"GEÇMİŞE YÖNELİK AYLIKLAR TAMAMEN YANIYOR"

Karakaş, sürecin en hassas noktasının raporun üç aylık süre geçtikten sonra alınması durumunda ortaya çıktığını vurguladı. Ağır ihmal olarak değerlendirilen bu senaryoda, kişinin muayenesini üç aydan fazla geciktirmesi halinde, malullüğü devam etse dahi geçmişe dönük olarak kesilen aylıklar tamamen yanıyor ve kesinlikle ödenmiyor. Bu durumda yeni aylık, ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılabiliyor.

SGK, hak sahiplerine kontrol tarihinden en az üç ay önce resmi yazıyla sevk belgesi iletiyor. Kontrol kararında yalnızca yıl ve ay belirtilmişse, ilgili ayın ilk günü resmi kontrol tarihi olarak kabul ediliyor. Karakaş, bildirim yazısı ulaşır ulaşmaz hastane işlemlerinin başlatılması gerektiğini, sürenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Raporun teslim tarihine göre maaşın akıbeti değişiyor. Rapor, kontrol tarihinden önceki üç ay içinde alınırsa ve malullük durumu devam ediyorsa kesinti yaşanmıyor. Muayenede malullüğün sona erdiği tespit edilirse, maaş kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde kesiliyor ancak o tarihe kadar ödenen tutarlar helal kabul edilerek kişiden geri istenmiyor.

Eğer rapor, kontrol tarihini takip eden üç ay içinde alınırsa maaş tedbir amaçlı geçici olarak durduruluyor. Raporun kurum tarafından onaylanması halinde ise kesildiği tarihten itibaren biriken toplu maaş geriye dönük olarak hak sahibine ödeniyor.

Kontrol muayenesi, kişinin sakatlık veya hastalık durumunun devam edip etmediğini tespit etmek amacıyla uygulanıyor. Kurumun sağlık kurullarının lüzum görmesi, sigortalının durumunun kötüleştiğini beyan etmesi, ilk raporda eksiklik tespit edilmesi, üçüncü şahıslardan gelen ihbarlar veya müfettişlerin denetimleri sonucunda dosya yeniden incelemeye açılabiliyor. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve malul çocuklar da düzenli olarak bu denetim mekanizmasına tabi tutuluyor.

Karakaş, kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan kişilerin geçmiş günlerin maaşını SGK’dan talep edemeyeceğinin altını çizerek, sevk yazısı geldiği an işlemlerin başlatılmasının yasal hakların zayi olmaması adına şart olduğunu belirtti.