Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanına ilişkin esaslarda kapsamlı bir revizyona gitti. 2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile organ ve doku nakli süreçleri, kemik iliği paketleri, spesifik kanser ilaçları ve tıbbi girişimlerin ödeme şartları yeniden belirlendi.

ORGAN NAKLİNDE LOJİSTİK VE TEDAVİ MASRAFLARINI SGK ÖDEYECEK

Yeni tebliğe göre, SGK kapsamındaki kişilere organ veya doku naklinin gerekli görülmesi halinde; alıcı ve verici durumundaki kişilerin tüm tedavi masrafları kurum tarafından karşılanacak. Nakil operasyonları yalnızca bünyesinde organ nakli merkezi barındıran sağlık tesislerinde yapılabilecek.

Yurt içindeki organ bulma süreçlerinde hastanın veya organın nakil merkezine ulaştırılmasına dair gidiş-dönüş seyahat ve transfer masrafları da SUT hükümleri dahilinde SGK tarafından ödenecek. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen her bir kadavra donör için donörü sağlayan merkeze tedarik bedeli ödenecek.

Donör sürecinin tamamlanamadığı durumlarda ise organ koruma protokolünün uygulandığı ilk 48 saatlik yoğun bakım süreci SGK’ya fatura edilebilecek.

ABO KAN GRUBUUYUMSUZ BÖBREK NAKİLLERİNE KISITLAMA

Düzenleme ile ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakli ödemelerine sınırlama getirildi. Herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumu 3. basamak sağlık tesislerinin sağlık kurulu raporuyla kanıtlanan hastalar dışındaki kan grubu uyumsuz nakillerin giderleri SGK tarafından ödenmeyecek. Bu nakillerde kullanılan aferez işlemleri ve tıbbi malzemeler de ayrı faturalandırılamayacak.

KANSER İLAÇLARI İÇİN YENİ ŞARTLAR

Meme kanseri tedavisinde kullanılan trastuzumab emtansine ile pertuzumab kombinasyonlarının geri ödeme kriterleri güncellendi. Erken evre ve metastatik meme kanseri hastalarında ilacın kullanım süreleri, kür limitleri ve reçeteleme şartları tıbbi onkoloji uzmanlarının yer aldığı sağlık kurulu raporlarına bağlandı.

Ayrıca, relapslarla seyreden Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) tedavisinde kullanılan satralizumab etken maddeli ilaç, 12 yaş üzerindeki belirli kriterleri sağlayan hastalar için geri ödeme kapsamına alındı. İlaç, SUT eki yalnızca yatarak tedavilerde ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

CERRAHİ İŞLEM PUANLARI YENİLENDİ

Hizmet Başı ve Tanıya Dayalı İşlem Puan Listeleri'nde yapılan değişiklikle bronkoskopi işleminin puanı 1.073,67 olarak güncellendi. Göğüs ve çocuk cerrahisi uzmanlarının yanı sıra yoğun bakım uzmanlarının da bu işlemi faturalandırmasına olanak tanındı.

Öte yandan, torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı işlemi 609541 koduyla listeye eklenerek işlem puanı 25.278,02 olarak tescillendi.

Kemik İliği Nakil Paketlerinin Kapsamı Genişletildi

Kemik iliği nakillerinde paket fiyatın sınırları yeniden çizildi. Donor tahlil ve işlemleri, kan bileşenleri, tıbbi malzemeler ve komplikasyon tedavileri paket fiyat kapsamına alındı. Nakil öncesi mevcut kronik hastalık ilaçları ile yurt dışından şahsi kullanım için getirilen ilaçlar ise paket dışında tutuldu.

Paket süreleri allojenik nakillerde operasyon öncesi 15 gün ile sonrası 90 günü; diğer nakillerde ise öncesi 15 gün ile sonrası 60 günü kapsayacak şekilde düzenlendi.

Yeni Hükümler Farklı Tarihlerde Uygulanacak

Yayınlanan tebliğde yer alan maddeler kademeli olarak yürürlüğe girecek: