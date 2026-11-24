Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu ihalelerine katılmak için gereken “borcu yoktur” yazısında uygulanan borç limitini 5 bin liradan 50 bin liraya çıkardı. Hangi limitin geçerli olacağını ihalenin ilan tarihi belirleyecek.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre SGK, Kamu İhale Genel Tebliği’ne paralel olarak ilgili genelgede değişiklik yaptı. Kamu İhale Kanunu uyarınca ihalelere katılımda aranan SGK’ye borcu bulunmaması koşulu, kurumdan alınan “borcu yoktur” yazısıyla belgeleniyor.
İHALENİN İLAN TARİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK
15 Kasım 2026’dan önce ilana çıkılmış ihalelerin borç sorgulamalarında 5 bin liralık sınır uygulanacak. Bu tarih ve sonrasında ilana çıkılan ihalelerde ise limit 50 bin lira olacak.
Kaynakta verilen örneğe göre, 1 Aralık 2026’da ilana çıkılan bir ihale için belge isteyen işletmenin Türkiye genelindeki borcu, 30 bin lira prim aslı ve 5 bin lira gecikme cezasıyla toplam 35 bin liraysa “borcu yoktur” yazısı verilecek. Türkiye genelindeki borcun 50 bin lirayı aşması halinde ise borçlu olduğuna dair yazı düzenlenecek.
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ALT İŞVEREN VE ORTAKLIK BORÇLARI DA HESAPTA
Borç sorgulamasında alt işverenin borcu da asıl işvereninkiyle birlikte değerlendirilecek. Örneğin, işletmenin Denizli’deki iş yerinden 40 bin lira, Gümüşhane’de tescilli alt işvereninden 15 bin lira borcu bulunuyorsa toplam tutar sınırı aştığı için “borcu yoktur” yazısı verilmeyecek.
Kendi adına tescilli iş yerlerinden borcu bulunmayan, ancak alt işveren olduğu iş yerinden dolayı 87 bin 500 lira borcu olan şirket de belge alamayacak.
Ortak olunan şirketlerden kaynaklanan borçlar da dikkate alınacak. Kendi iş yerinden 9 bin lira borcu bulunan bir şirket, ortak olduğu iş yerinden dolayı 60 bin lira borcu çıkması halinde “borcu yoktur” yazısı alamayacak.
4/A, 4/B VE GSS BORÇLARI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK
İşçi çalıştıran gerçek kişi işverenin 4/a prim borcu, kendi sigortalılığından kaynaklanan 4/b (Bağ-Kur) prim borcu ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu ayrı ayrı değerlendirilecek.
Bu nedenle çalıştırdığı işçilerden dolayı 25 bin lira 4/a, kendi sigortalılığından dolayı 45 bin lira 4/b prim borcu bulunan işveren, her iki borç türü de ayrı ayrı 50 bin liranın altında kaldığı için belge alabilecek.
Aynı şekilde 36 bin lira 4/a, 10 bin lira 4/b ve 39 bin 100 lira GSS prim borcu bulunan işverene de her bir borç türünde limit aşılmadığından “borcu yoktur” yazısı verilecek.
YAPILANDIRMADA AKSATILAN TAKSİTLERE BAKILACAK
SGK, prim borcunu yapılandırmış mükelleflere de talep etmeleri halinde “borcu yoktur” belgesi veriyor. Bir yılda ikiden fazla taksitin aksatılmaması halinde yapılandırma bozulmuyor.
Ancak aksatılan taksitlerin toplamı 50 bin lirayı aşarsa belge verilmeyecek. Aksatılan iki taksitin toplamının 50 bin lirayı aşmaması halinde ise “borcu yoktur” yazısı alınabilecek.
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