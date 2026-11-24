Kendi adına tescilli iş yerlerinden borcu bulunmayan, ancak alt işveren olduğu iş yerinden dolayı 87 bin 500 lira borcu olan şirket de belge alamayacak.

Ortak olunan şirketlerden kaynaklanan borçlar da dikkate alınacak. Kendi iş yerinden 9 bin lira borcu bulunan bir şirket, ortak olduğu iş yerinden dolayı 60 bin lira borcu çıkması halinde “borcu yoktur” yazısı alamayacak.