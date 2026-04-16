New York Times’ın haberine göre, King’s College London’dan Profesör Lucy Munro tarafından gerçekleştirilen arşiv çalışması, mülkün Thames Nehri yakınlarındaki Blackfriars bölgesinde bulunduğunu kanıtladı. 17. yüzyıla ait belgelerin titizlikle incelenmesi sonucunda, evin sadece konumu değil, boyutları ve mimari özellikleri de netlik kazandı.

TİYATRO MERKEZİNDE ÇOK YAKIN BİR YERDEN SATIN ALMIŞ

Araştırmalar, evin Shakespeare'in oyunlarını sergilediği Blackfriars Tiyatrosu ile Globe Tiyatrosu'na çok yakın bir mesafede yer aldığını gösterdi. Profesör Munro, bu stratejik konumun tesadüf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu keşif, Shakespeare'in kariyerinin sonunda tamamen Londra'dan çekildiği anlatısını sorgulatıyor. 1613 yılında bu bölgeden mülk satın alması, Londra ile bağlarını koparmadığını ve şehirde aktif kalmayı planladığını gösteriyor."

"İKİ ASİL AKRABA" BU EVDE YAZILMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, Shakespeare'in resmi emekliliğinden sonra dahi Londra’da aktif bir çalışma hayatı sürdürdüğüne inanıyor. Elde edilen bulgular, yazarın John Fletcher ile birlikte kaleme aldığı "İki Asil Akraba" adlı oyunun bir bölümünü bu yeni tespit edilen evde yazmış olma ihtimalini güçlendiriyor. Arkeolog ve araştırmacı Rene Weiss, belgelerin Shakespeare'in 1611'den sonraki Londra varlığına dair uzun süredir devam eden şüpheleri somut kanıta dönüştürdüğünü vurguladı.

BÜYÜK LONDRA YANGINI'NDA YOK OLDU

Söz konusu binanın akıbetine dair yapılan incelemede, yapının 1666 yılındaki Büyük Londra Yangını sırasında tamamen yıkıldığı belirlendi. Bu durum, mülk hakkındaki bilgi eksikliğinin temel nedeni olarak gösteriliyor. Arşiv kayıtları, arsanın oldukça geniş olduğunu ve mülkün hem bir konut hem de bir yatırım aracı veya çalışma alanı olarak kullanılmış olabileceğini işaret ediyor.