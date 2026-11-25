Devler Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.
Karşılaşmanın ilk 11’leri:
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Henrique, Matvienko, Bondar, Marlon Gomes, Ocheretko, Nazaryna, Alisson, Newerton, Lassina Traore
Fenerbahçe: Ederson, Archie, Oppong, Skriniar, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriç
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.