Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşma öncesinde skor ve golcü tahmini paylaşıldı. ChatGPT tahminine göre sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanacak.

Bu tahminde Fenerbahçe adına Vedat Muriqi'nin iki, Mason Greenwood'un bir gol atacağı öngörüldü. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in golünün ise Alisson Santana'dan geleceği tahmin edildi.

OPTA'NIN GALİBİYET HESABI

Futbol veri ve analiz platformu Opta'nın hesabında da Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimali rakibinden yüksek çıktı. Sarı-lacivertlilerin kazanma ihtimali yüzde 40,6, Shakhtar Donetsk'in galibiyet ihtimali yüzde 33,4, beraberlik ihtimali ise yüzde 26 olarak verildi.

LONDRA'DAKİ MAÇTA İKİ EKSİK

Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nathan Ake ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle topladığı 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Avusturya temsilcisi LASK'a konuk olacak. 9 Aralık Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.