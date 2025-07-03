Yaptığı şarkılarla dünyanın her yerinde hayran kitlesi olan 'Grammy' ödülü sahibi Kolombiyalı güzel şarkıcı Shakira, Peru'da vereceği konseri karın ağrısı rahatsızlığı sebebiyle iptal etmiş ve ardından bir hastanede tedavi olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcının hastane raporu internette paylaşıldı. Ardından açılan sahte hesaplar aracılığıyla bu veriler sosyal medyada yayınlandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

"KONUYU ARAŞTIRIYORUZ"

Tedavi gördüğü Delgado Auna kliniği, o dönemde "davranış kurallarımız ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelerimizin ciddi bir etik ihlali" olduğunu söyleyerek konuyu araştırdıklarını belirtmişti.

KLİNİĞE PARA CEZASI

Perulu klinik, Shakira'nın tıbbi kayıtlarının sızdırılması nedeniyle 190 bin dolar para cezasına çarptırıldı.