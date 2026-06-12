Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası açılış seremonisinde sahneye çıkan Shakira, enerjik dansları ve sevilen şarkılarıyla stadyumdaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Milyarlarca kişinin takip ettiği gösteri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İLK SANATÇI OLDU

Dünya Kupası ile özdeşleşen isimlerden biri haline gelen Kolombiyalı yıldız, daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya olmak üzere 3 kez sahneye çıkmıştı. Shakira bu son performansıyla dört Dünya Kupası etkinliğinde sahneye çıkan ilk sanatçı olma unvanını elde etti.

EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra futbol organizasyonlarındaki performanslarıyla da dikkat çeken Shakira, FIFA Dünya Kupası'nın en ikonik isimlerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Sanatçının sahne şovu, açılış töreninin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.