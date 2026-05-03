Kolombiyalı yıldız Shakira, Rio de Janeiro’daki Copacabana sahilinde verdiği dev konserde tarihi anlara imza attı. 2 milyondan fazla kişinin katıldığı konserde izleyiciler, yıllar süren ilişkilerinin ardından 2022’de yollarını ayırdığı eski futbolcu Gerard Piqué’ye tepki gösterirken Shakira’ya güçlü destek verdi.

PİQUE'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR

Konser sırasında kalabalıktan Piqué’ye yönelik küfürlü tezahüratlar yükselirken, bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 2023’te ortaya atılan ihanet iddialarının ardından ayrılığın hâlâ geniş kitleler üzerinde etkisini sürdürdüğü görüldü.

BEKAR ANNELERE YÖNELİK KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI

Gecede yaptığı konuşmayla dikkat çeken Shakira ise bekar annelere vurgu yaptı. Ünlü sanatçı, “Brezilya’da ailesini geçindirmek zorunda olan milyonlarca bekar anne var. Ben de onlardan biriyim” sözleriyle büyük alkış aldı.





Konserin en özel anlarından biri ise Shakira’nın oğullarıyla birlikte sahneye çıktığı dakikalar oldu. Sanatçının çocuklarıyla paylaştığı bu duygusal anlar, izleyicilerden yoğun ilgi görürken geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.