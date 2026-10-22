Fransa’da, daha önce insanlarda belgelenmemiş olan Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edilen bir hasta hayatını kaybetti. Fransa Sağlık Bakanlığı, ağır bağışıklık yetmezliği bulunan hastanın ekim ayı başlarında öldüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre hasta, Lyon’daki Hospices Civils de Lyon’da ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Vakaya ilişkin klinik, biyolojik ve epidemiyolojik araştırmalar devam ediyor.

İLK KEZ İNSANDA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, virüsün insanlarda görülmesine ilişkin açıklamasında, “Shamonda virüsünün daha önce insanlara bulaşmadığı düşünülüyordu. Bu nedenle, bu hastadaki enfeksiyon, virüsün bir insanda belgelenmiş ve bildirilen ilk tespitini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, virüsün Afrika ve Asya’da onlarca yıldır dolaşmasına rağmen daha önce hiçbir insan vakasının belgelenmediği belirtildi.

FRANSA TAKİPTE

Öncelikle sığırları olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda, sivrisinekler aracılığıyla taşınan bir virüs olarak biliniyor.

İlk olarak 1960’ların ortalarında Nijerya’da tespit edilen virüsün, daha sonra Afrika ve Japonya’daki hayvanlarda zaman zaman saptandığı bildirildi.

Bakanlık, genel nüfus için şu ana kadar herhangi bir sağlık riski tespit edilmediğini vurguladı, takipte kaldığını belirtti.