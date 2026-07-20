Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin Anadolu Efes'te yaşadığı süreç hakkında konuştu.

Katıldığı bir programda konuşan yıldız basketbolcu Anadolu Efes’e eleştiriler yaptı. Hiçbir zaman paranın peşinden koşmakla ilgilenmediğini söyleyen yıldız basketbolcu, ''İsteseydim gider 10, 12 hatta 15 milyon dolar kazanırdım'' ifadelerini kullandı. Eski takımı Anadolu Efes yönetimine sitem eden Larkin, söz verildiğini ancak bir anda ayağının altındaki zeminin çekildiğini belirtti.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Tecrübeli oyun kurucu, Anadolu Efes'te ciddi iletişim sorunları yaşadığını da dile getirdi. Verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden milli basketbolcu Larkin, “Bu oyuncuyu kaybedemeyiz’ diyorsunuz, fakat sonra onu kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

YALNIZ BIRAKILDIM

Kamuoyunda ''Sakatlığını numara yapıyor.' algısının oluştuğunu ifade eden Shane Larkin, o dönemde yalnız bırakıldığını da sözlerine ekledi.