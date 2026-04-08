Hem reklam oyuncusuna hem de reklamın yayınlandığı yandaş medya kuruluşlarına milyonlarca lira dağıtan, Turkcell, SÖZCÜ gibi bağımsız medya organlarına 5G reklamı vermedi.

MALİ BOYUTU NEDİR?

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuyu TBMM gündemine getirdi. Muhalefet milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından cevaplandırılması istemiyle önerge verildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’nin en çok izlenen ve okunan TV kanalları ile gazetelere tek bir ilan verilmezken, kamu ilanları iktidara yakın medyaya dağıtılıyor” dedi.

Çakırözer, bakanlığa “5G kapsamındaki reklamlar hangi medya kuruluşlarına hangi oranda verildi, her medya kuruluşuna göre mali boyutu nedir” sorusunu yöneltti.

Turkcell’in 5G tanıtımı kampanyasını ünlü NBA yıldızı Shaquille O’Neal ile yürüttüğünü hatırlatan Kış “Reklam filmindeki ‘şak diye geldi’ sloganıyla yürütülen kampanyada, reklam ‘şak’ diye geldi, harcama da ‘şak’ diye yapıldı. Bu paranın hesabını kim verecek? Reklamdaki hız teknoloji mi, yoksa harcama mı” diye sordu.

Sahada Shaq, faturada millet var

Kampanyada yer alan Shaquille O’Neal’ın geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte basket attığı görüntülere gönderme yapan CHP’li Gülcan Kış, “Siz dünya yıldızıyla şov yapıyorsunuz, vatandaş da pazarda çürük meyve topluyor. Sahada Shaq, faturada millet var” dedi.