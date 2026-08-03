İngiliz enerji şirketi Shell, Avrupa'daki karasal yenilenebilir enerji yatırımlarını elden çıkardığını açıkladı. Şirket, söz konusu portföyün Fransız enerji şirketi TotalEnergies'e devredilmesi için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde Shell'in Avrupa'da bulunan karasal yenilenebilir enerji faaliyetleri TotalEnergies'e devredilecek. İşlemin tamamlanmasıyla portföyün yönetimi tamamen Fransız enerji şirketinin kontrolünde olacak.

500 MEGAVATLIK SANTRAL PORTFÖYÜ DEVREDİLECEK

Satış çerçevesinde büyük bölümü İtalya ve Hollanda'da bulunan işletmedeki veya inşaat aşamasındaki yaklaşık 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santralleri de bulunuyor.

Böylece TotalEnergies, Avrupa'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını kuvvetlendirirken, Shell ise portföyünde önemli bir değişikliğe gitmiş olacak.

Anlaşma yalnızca faaliyetteki santralleri kapsamıyor. İtalya, İngiltere ve İspanya'da geliştirilme süreci devam eden toplam 3,5 gigavat kapasiteli güneş, rüzgar ve batarya depolama projeleri de satış kapsamında bulunuyor.

Söz konusu projelerin de işlem tamamlandıktan sonra TotalEnergies bünyesine geçmesi planlanıyor.

Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması tahmin ediliyor. Onay süreci sonrasında anlaşmaya konu olan tüm yenilenebilir enerji portföyü TotalEnergies'in kontrolüne geçmiş olacak.