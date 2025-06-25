Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Gürcü teknik adam Shota Arveladze ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı olan Kasımpaşa, yeni sezon için Shota Arveladze ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında.
Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de Kasımpaşa dışında Karagümrük, Trabzonspor ve Kayserispor'da da görev yapmıştı.