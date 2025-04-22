Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak yayına başlayan Deha dizisi, final yapmaya hazırlanıyor.

Bu hafta 27. bölümü ile yayınlanan dizi Total’de 3, AB’de 3.08 ve ABC1’de 3.55 reytinge ulaştı. Oyuncu kadrosunun yüksek kaşeli olmasına rağmen reytinglerde istenen başarının yakalanamaması, dizi hakkında erken final kararı alınmasına neden oldu.

32. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş, Deha dizisinin 32. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmeye hazırlandığını duyurdu.

Öte yandan kalan bölümlerde dizi senaryosunda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Muhammed Cangören’in hayat verdiği İhsan karakterinin ardından Karga da diziye geri dönüyor.

Başarılı aktör Taner Rumeli’nin hayat verdiği Karga, 28. Bölümde diziye geri dönecek ve kulislerden sızan bilgiye göre Karga ile Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Devran karakteri intikam için işbirliği yapacak.