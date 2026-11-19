Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18 Kasım'da Shenzhen Baoan Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Trump'ı bizzat karşıladı. İki lider havalimanında kısa süre kucaklaştı.

Şi, devlet başkanı olduğundan bu yana ilk kez konuk bir lideri havalimanında karşıladı.

Buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanına indiğinde Şi'yi apronda göremedi.

Şi'nin rakibi olarak görülen Trump'ı karşılaması ancak yakın müttefiki Putin'i karşılamaması dikkat çekti

BU JESTİN SEBEBİ NE?

Trump'la eylül ayındaki son görüşmelerinde Trump'ın Şi'yi havalimanında karşılamasının bu jestin sebebi olabileceği değerlendirildi.

Üçlü görüşmeden beklentisi sorulan Trump, Şi'nin karşılamasına övgüde bulunarak, "O harika bir başkan, Çin'in en büyük başkanlarından biri ve daha önce hiç kimseyi karşılamak için havalimanına gitmemişti. Sadece bu da değil; törenler, güzellik, görkem, binlerce insan, küçük çocuklar, askerler, her şey muhteşemdi. Bu büyük bir saygıydı ve bunu takdir ediyorum" dedi.

TRUMP PUTİN'İ 'TANIYAMADI'

Trump ve Putin'in buluşması da samimi anlara sahne oldu. İkili görüşmeleri esnasında toplantı odasına giren Trump, Putin'i görünce "bu kim?" diye sordu.

Putin'e doğru yaklaşan Trump "bu benim arkadaşım" diyerek Putin'e elini uzatto. İkili daha sonra el sıkıştı, toplantıya başlamak üzere yerlerini aldı.

Trump, toplantıdan önce "yıllardan beri harika bir ilişkimiz oldu. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Bu görüşmeden harika şeyler çıkabilir, en azından başlayabilir. Harika olacak" dedi.