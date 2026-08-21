Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Sibel Aytan, Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Şezlongda güneşlenen oyuncu, bir süre sonra serinlemek için denize girdi. Aytan'ın iskelede geçirdiği keyifli anlar da objektiflere yansıdı.

CENNET KOYU'NDA DENİZ KEYFİ

Bodrum'un gözde tatil noktalarından Cennet Koyu'nda denize giren Sibel Aytan, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Şezlongunda bir süre dinlenen oyuncu, daha sonra serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Aytan, ardından denizin ortasında bulunan iskeleye çıktı.

İSKELEDE GÜNEŞLENDİ, DENİZE ATLADI

İskelede uzun süre güneşlenen Sibel Aytan, burada bir süre dinlendikten sonra yeniden denize girdi. Oyuncunun tatil keyfi objektiflere yansıdı.

Puantiyeli bikini tercih eden Aytan'ın Bodrum'daki rahat ve keyifli tatil anları dikkat çekti.