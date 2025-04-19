Sibel Can katıldığı bir televizyon programda geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayranıyla ilgili ürkütücü olayı ilk kez anlattı.

Sunucunun, "1990'lar ve 2000'lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusuna Can şu yanıtı verdi:

"AZ KALDI KARICIĞIM, GELECEĞİM"

"Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni, eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı."

"Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım' yazıyordu."

"İŞTE O AN GERÇEKTEN KORKTUM"

Şarkıcı, bir süre sonra gelen başka bir kolinin içinden çıkan bıçakla yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin."