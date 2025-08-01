Sibel Can bugün 55 yaşına girdi. Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında evladı olan, Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu olan şarkıcı, yeni yaşını çocuklarıyla önceki gün kutladı.

Doğum günü kutlamasının fotoğraflarını kızı Melisa Ural, annesinin 'Doğum Günün' şarkısını ekleyerek Instagram'da "Aşk" notuyla paylaştı.

Sibel Can'ın orkide figürleriyle süslü pastasındaki "Seni çok seviyoruz" mesajı da dikkat çekti.

ŞARKICININ MEZUNİYET GURURU

Öte yandan Emir Aksüt, Londra'daki üniversite eğitimini tamamlayarak ailesine mezuniyet sevinci tattırmıştı.

Sibel Can mutluluğunu "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" sözleriyle dile getirmişti.