Şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 8 Ekim 2022'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

'İHANET' İDDİASI

Evlendikten 1.5 ay sonra çiftin ayrılacağı söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Engincan Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı iddia edilmişti.

Bu söylentileri Hakan Ural şu sözlerle yalanlamıştı: "Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. 'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyor… Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetiniz yok mu, utanmanız yok mu?"

BABAANNE OLUYOR

Evlilikleri devam eden çiftin kız bebeği beklediği ve torun müjdesi aldığında Sibel Can'ın havalara uçtuğu, kız babaannesi olacağı için çok sevindiği öğrenildi.