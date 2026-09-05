Daha önce ilişkileriyle ilgili Güney Fransa ve Miami'de gizlice evlendikleri yönünde çeşitli iddialar gündeme gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında bu kez düğün hazırlığı yapıldığı ileri sürüldü.

DÜĞÜN MARMARİS'TE YAPILACAK İDDİASI

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre çift, 17 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde görkemli bir düğün organize etmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 500 kişinin davet edilmesinin planlandığı törende sanat, iş ve medya dünyasından tanınmış isimlerin yer alacağı iddia edildi. Düğün için milyonluk bir bütçe ayrıldığı ve davetlilerin Marmaris'e ulaşımlarının sağlanması amacıyla özel uçak ile transfer araçlarının tahsis edileceği öne sürüldü.

Çiftin düğün hazırlıklarını gözlerden uzak şekilde sürdürdüğü belirtilirken, iddialara ilişkin henüz kendilerinden bir açıklama gelmedi.

SİBEL CAN'IN ÜÇÜNCÜ SARIGÜL'ÜN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Evlilik gerçekleşirse Emir Sarıgül'ün ikinci, Sibel Can'ın ise üçüncü evliliği olacak.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Emir Sarıgül, 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile evlenmişti. Çiftin evliliği 2019 yılında sona ermişti.

Sibel Can ise daha önce iki kez evlilik yaptı. Sanatçı, 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile evlendi. 1999'da sona eren bu birliktelikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu oldu.

Can, 2000 yılında ise iş insanı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu. 2010 yılında sona eren bu evlilikten Emir adında bir oğlu dünyaya geldi.