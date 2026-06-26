Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, İzmir'de verdiği konserde unutulmaz bir geceye imza attı. Yoğun ilgi gören konserde sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, sahnede duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. DİKKAT ÇEKEN ANLAR Konser boyunca repertuvarındaki sevilen şarkıları peş peşe seslendiren Sibel Can, performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ancak gecenin en dikkat çeken anı, sanatçının duygularına hakim olamadığı dakikalar oldu. Ahmet Kaya'nın Kendine İyi Bak şarkısını seslendirdiği sırada gözyaşlarını tutamayan Sibel Can'ın yaşadığı duygu dolu anlar, salonda da derin bir sessizlik oluşturdu. Sanatçının içten performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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