2019 yılında Fatoş Altınbaş'tan boşanan Emir Sarıgül'ün evliyken Sibel Can ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Geçen yıl da ikilinin Güney Fransa'da gizlice evlendiği öne sürülmüştü. Ama bu iddialar yalanlanmıştı.

Mayıstada benzer bir söylenti gündeme gelmiş gazeteci Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Can'ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtip, "Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

Bugün de Fransa'dan dönüşte havalimanında görüntülenen Sibel Can'ın, Emir Sarıgül ile birlikte geldiği öne sürüldü. Hatta iddiaya göre Emir Sarıgül VIP çıkışını kullanmış.

Muhabirler Emir Sarıgül'le ilgili evlilik sorunlarını sorunca Sibel Can'ın gerilmesi dikkat çekti.