Ünlü Şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi haline gelen Sibel Can'ın evlendiği iddia edildi. Peki Sibel Can evlendi mi?

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Altıntaş sosyal medyada yaptığı açıklama bir kez daha iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Altuntaş, Sibel Can'ın basın danışmanının bu iddiaları bizzat yalanladığını söylerken 'Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede...' diye yazdı.