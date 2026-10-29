Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 2012 yılında satın aldığı lüks otomobille ilgili dava yeniden gündeme taşındı. Satın aldığı aracın kendisine sıfır olarak satıldığı halde ikinci el olduğunu öne sürerek dolandırıldığını iddia eden Can, otomotiv firmasının sahibiyle karşı karşıya gelmişti. Firma sahibi Mehmet Çelik, Show Haber'e yaptığı açıklamada aracın kendilerine teslim edilmesini istedi.

MEHMET ÇELİK'TEN SİBEL CAN'A ÇAĞRI

Mehmet Çelik, mahkeme sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk kararının kendi lehlerine olduğunu, istinaf aşamasında ise araçlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde karar verildiğini söyledi.

Aracın 2021 yılında başka bir kişiye satıldığını belirten Çelik, otomobilin bugünkü değerinin yaklaşık 9 milyon lira olduğunu ifade etti. Çelik, aracın kendilerine teslim edilmesi karşılığında Sibel Can'a ödeme yapılacağını da dile getirdi.





SİBEL CAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çelik, Sibel Can'ın dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davada kendisine 4 yıl hapis cezası verildiğini, ancak bu kararın istinafta bozulduğunu ve yargılamanın sürdüğünü belirtti.

Show Haber'in ulaştığı Sibel Can'ın avukatı ise müvekkilinin bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el aracı sıfır gibi satan şirkete karşı açtığı davayı kazandığını ifade etti. Avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu.