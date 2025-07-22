Sibel Can'ın 2000 yılında dünyaevine girip 10 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu.
Aksüt'ü mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural yalnız bırakmadı.
Oğlunun diplomasını aldığı anları Instagram'da paylaşan Sibel Can, "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
"BİTANECİĞİM"
Melisa Ural da kardeşiyle objektif karşısına geçtiği videoyu "Emir'im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum" notuyla yayınladı.
Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural'dan Engincan adında bir oğlu ve Melisa adında bir kızı daha bulunuyor.