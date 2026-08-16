Sibel Can, dün akşam Belek’te hayranlarıyla buluştu. Sahne performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, gecenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

SAHNE KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Yaz gecesinde sahne alan Sibel Can’ın kıyafet tercihi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kimi takipçiler ünlü şarkıcının tarzını şık bulurken, kimi kullanıcılar ise kıyafeti rüküş olarak değerlendirdi.

Özellikle yaz mevsiminde tercih ettiği sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlarda farklı görüşler ortaya çıktı. Can’ın tarzını beğenenlerin yanı sıra kıyafeti fazla iddialı bulanlar da oldu.

KİMİ FİZİĞİNİ BEĞENDİ KİMİ ELEŞTİRDİ

Sibel Can’ın son görüntüsü üzerinden de sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcının fiziğini beğenirken, kimi kullanıcılar ise eleştirilerini dile getirdi.

“ONUN SESİ YETER”

Tüm bu yorumların yanında Sibel Can’a destek veren takipçileri de vardı. Bazı kullanıcılar, şarkıcının görüntüsünden çok müziğinin ve sahne performansının önemli olduğunu belirterek “Onun sesi yeter” yorumunda bulundu.

Sibel Can’ın Belek sahnesi, performansının yanı sıra tarzı ve görüntüsüyle de gecenin ardından sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.