Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlayan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken sahne tarzıyla da gecenin öne çıkan isimlerinden oldu.

SAHNEDE ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Sibel Can, konserinde “Padişah”, “Kanasın”, “Lale Devri”, “Çakmak Çakmaya Geldik” ve son dönemde sevilen “Bize Kaldı” gibi şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarının şarkılara eşlik ettiği gecede ünlü sanatçı, sahne enerjisiyle büyük beğeni topladı.

FARKLI TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Marmaris konseri için tercih ettiği tarzla da adından söz ettiren Sibel Can, sahne performansının yanı sıra görünümüyle de ilgi odağı oldu. Kimi takipçileri Sibel Can'ın kombinini çay bardağına benzetti. Kimi ise çok yakıştırdı.

Ünlü sanatçı, kendine özgü tarzını yansıtan kombiniyle sevenlerinden beğeni toplarken, Marmaris gecesine şıklığıyla damga vurdu.



Sibel Can'ın geçen hafta sonu Belek'teki siyah elbiseli kombini de eleştiri toplamıştı.



