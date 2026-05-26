Türk müziğinin güçlü isimlerinden Sibel Can, sahnedeki enerjisiyle bir kez daha hayranlarından tam not aldı. 55 yaşındaki sanatçı, konser boyunca sergilediği performans ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicileri coşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede gündem olmayı başardı.

Yıllardır sahne performanslarıyla dikkat çeken Sibel Can, son konserindeki enerjisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne boyunca izleyicilerle sık sık iletişim kurdu.

Konser sırasında dansları ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sibel Can, salonu dolduran hayranlarından büyük alkış aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede dinleyiciler de sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar sanatçının enerjisine övgü yağdırdı. Birçok hayranı, “Yıllara meydan okuyor” ve “Sahnenin en enerjik isimlerinden biri” yorumlarında bulundu.