Sibel Can katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında bilinmeyenlerini anlattı… Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Toraman doğmuşum. Kilodan gözümün bir tanesi kapalıymış. Bebeklikten beri bende ödem var!"

"Çok şanslı bir çocuktum. Evin içinde büyük bir aşk vardı. Babam sesini bir gün bile anneme yükseltmedi."

"Kız kardeşimi çok kıskanırdım. Uyurken saçlarını keserdim."

"Sahnede Nesrin Topkapı'yı görünce oryantal yapmaya karar verdim. İlk kez 12 yaşındayken Viyana'da sahneye çıktım."

"KRAL, GELİP BENİ GECE KULÜBÜNDE İZLEDİ"

"Sanat hayatıma iyi ki dans ederek başladım. Bir gecede 4 kulüpte sahneye çıkardım. Nükhet Duru görüp Fahrettin Aslan'a söylemiş. Kral, gelip beni gece kulübünde izledi. 16 yaşımdaydım. Kariyerimin en unutulmaz anı bu. Yaşım küçük olduğu için Maksim Gazinosu kapatıldı. Hemen yaşımı 6 yaş birden büyüttüler."

"İçimden bağırır, sessiz çığlıklar atarım. Yüksek sesle konuşulmasına dayanamam."

"Kazandığım ilk parayla altında dükkan olan 5 katlı apartman almıştım. Ucuzdu o zaman evler Karagümrük’te."

Sibel Can kazandığı ilk parayla apartman aldığını söyleyince sunucu İbrahim Selim çok şaşırdı. Bir süre şarkıcıya bakakalan Selim "Allah artırsın" dedi.

"İşvem cilvem vardır. Tansiyonum bile nazlı nazlı düşüp çıkar. Zaman zaman birini ikna etmek için de kullanırım bunu!

"85'li yıllarda 'Miami Vice' dizisi izlerdim sürekli. Kendimi hep orada hayal ederdim."

"KÂBUS GİBİYDİ"

"Fanatik bir hayranım işi iyice abarttı; beni karısı, Engincan'ı oğlu, Melisa'yı kızı zannetmeye başladı. Kâbus gibiydi. Çok korktum."

"Benim kalbim çiçekle fethedilir. En çok papatyayı severim. Çiçekle flört ederim!"

"Hiç küfür bilmem, etmem. Yanımda da kimse öyle konuşamaz. En kötü; budala derim."

"Dünyaya şarkı söylemek için gelmişim. Allah bunun için yaratmış beni. Allah'ın şanslı kuluyum. Ölene kadar şarkı söylemek istiyorum."

"Sesimi buz yiyerek tedavi ediyorum. Buz olmadan sesimi iyi hissetmiyorum."

"ÇOCUKLARIMLA ARKADAŞ GİBİYİM"

"Çocuklarımla arkadaş gibiyim. Ne istersem yaptırırım. Hepsinin huyu suyu başka. Babaları kızmasın ama birçok şeyi benden almışlar. Çocuklarımın özleri iyi. Son derece mütevazı ve iyi çocuklar."