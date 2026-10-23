Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün bir dönem gündem olan ilişkisini ve evlilik planlarını köşesine taşıdı.

YURT DIŞINDA EVLENMEYİ PLANLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Aytuğ, çiftin yurt dışında nikâh masasına oturacağı yönünde iddialar bulunduğunu belirtti. Her iki tarafın yakınlarının da kısa süre içinde evlilik beklediğini yazan Aytuğ, Sibel Can’ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.

5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Aytuğ, Sibel Can’ın evlilik kararından vazgeçmesinde, Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen 5 milyar liralık kayıt dışı para trafiği iddialarının etkili olmuş olabileceğini savundu. Aytuğ, Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Tanrıyar’ın aylar önce YouTube kanalında yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Tanrıyar’ın hem söz konusu para miktarını hem de olası bir operasyonun tarihini önceden açıkladığını belirten Aytuğ, bu gelişmelerin ardından Sibel Can’ın evlilik planından vazgeçtiğini iddia etti.

TAMAR TANRIYAR: BENİM ETKİM OLMUŞ OLABİLİR

Tamar Tanrıyar da açıklamalarının Sibel Can’ın kararında etkili olmuş olabileceğini öne sürdü. Tanrıyar, “Sibel Can’ın menajeri beni çok eskiden tanır. Boşuna konuşmayacağımı bilir. Belki de Sibel Can’ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur” ifadelerini kullandı. Ancak sanatçının evlilik kararından neden vazgeçtiğine ilişkin iddialar, tarafların açıklamalarıyla doğrulanmış değil.

AYTUĞ: MANEVRA YETENEĞİ BENİ DE ŞAŞIRTTI

Yüksel Aytuğ, Sibel Can’ın kararının zamanlamasına dikkat çekerek sanatçının yaşanan tartışmaların dışında kaldığını savundu. Aytuğ, “Şanslı mı desem, kulağı delik mi yoksa öngörülü mü bilemedim ama Sarıgül'ler Olayı'na karışmaktan son anda kurtulan Sibel Can'ın 'manevra yeteneği' herkes gibi beni de şaşırttı” diye yazdı. Sanatçının kararını “uçurumun kenarından dönmek” olarak nitelendiren Aytuğ, “Siz deyin şans, ben diyeyim tesadüf, Tamar desin ki istihbarat...” ifadelerini kullandı. Aytuğ, Sibel Can’ın bu kararla uzun süre gündemde kalabilecek bir tartışmanın dışında kaldığını ileri sürdü.