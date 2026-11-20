Bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol almasıyla gündeme gelen oyuncu Sibel Kekilli, geçmişte yaşadığı maddi sıkıntıları ve ailesiyle arasındaki kırgınlığı anlattı.

6-8 AY İÇİNDE 15-20 İÇERİKTE YER ALDI

Kekilli, borçlarını ödeyebilmek için yetişkin içerikli filmlerde rol almaya başladığını söyledi. Oyuncu, yaklaşık 6-8 ay içerisinde 15-20 içerikte yer aldığını, ardından bu sektörden ayrıldığını ifade etti.

Ailesinin başlangıçta Hamburg'da belediyede çalıştığını düşündüğünü belirten Kekilli, kısa sürede tanınmaya başlamasının ardından hayatında önemli değişiklikler yaşandığını dile getirdi.

BABASININ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Geçmişteki tercihlerinin ailesiyle arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdiğini anlatan oyuncu, babasının kendisine yönelik sert sözlerini de aktardı.

Kekilli babasının kendisi hakkında, "Ailemizin utancı çok büyük. Artık onu görmek istemiyorum. Bizim artık böyle bir kızımız yok, dünyamız yıkıldı. O artık aileden biri değil, bizi rezil etti" dediğini söyledi.

TEK PİŞMANLIĞININ AİLESİNİ ÜZMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Geçmişte yaşadıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kekilli, pişmanlığının ailesi üzerinde bıraktığı etkiyle ilgili olduğunu belirterek, "Bu süreçte sadece ailemi üzdüğüm için pişmanım" ifadelerini kullandı.

'ARTIK ÇOK DAHA İYİ BİR HAYAT YAŞIYORUM'

Şu anda mutlu bir evliliği olduğunu belirten oyuncu, sosyal sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürdüğünü de anlattı. Türkiye'den erişime kapalı olan hesaplarını yeniden açtırdığını ifade eden Kekilli, artık çok daha iyi bir hayat yaşadığını söyledi.