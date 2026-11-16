Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteriyle hafızalara kazınan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılık süreci hakkında ilk kez açıklama yaptı. Karavanında yaşandığı öne sürülen olayla ilgili kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, ayrılığının kendi tercihi olmadığını söyledi.

KARAVAN İDDİASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı sonrası ortaya atılan iddialarda, oyuncunun karavanında insan dışkısı bulunduğu ve bu olayın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine sessizliğini bozan Taşçıoğlu, kendisine atfedilen açıklamaların hiçbir zaman yapılmadığını belirtti.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır. Bugüne kadar diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Çünkü yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum.”

“DİZİDEN AYRILMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

Diziden ayrılışının kendi kararı olmadığını açıkça dile getiren Taşçıoğlu, sürecin arkasında çalışma ortamında yaşanan bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum.

Öte yandan, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.”

GAZETECİLİK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Kendisine ait olmayan sözlerin haberleştirilmesine de tepki gösteren Sibel Taşçıoğlu, gazeteciliğin doğrulanmış bilgileri aktarmak olduğunu vurguladı.

Oyuncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır. Hiçbir araştırma yapılmadan, kaynağı sorgulanmadan, bir insanın ağzından söylenmemiş sözlerin aktarılmasını habercilik olarak görmüyorum. Gerçek dışı içeriklerin daha fazla ilgi ve etkileşim uğruna yayılmasını kabul etmiyor, bu yayınları yapanları sorumlulukla hareket etmeye davet ediyorum.

Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı.

Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.”