Dördüncü sezon onayı alan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılması herkesi şoke etmişti.
Dizinin fanları 'Pembe'nin vedasını henüz kabullenemezken gazeteci Birsen Altuntaş, geçen gün 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu'nun diziden ayrılacağını duyurdu.
Ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı.
Altuntaş bugün de 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'ın 30 Mayıs akşamı yayınlanacak 103. bölümün ardından diziden ayrılacağını açıkladı.