Yeşilçam yıldızı Sibel Turnagöl, yıllar sonra televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Uzun süredir oyunculuk projelerinde yer almayan 58 yaşındaki sanatçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programına konuk oldu.
Cumartesi akşamı ekrana gelen programa katılan Turnagöl, yeniden kameralar karşısına geçti.
Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan oyuncunun son hali izleyicilerin ilgisini çekti.
ESNAF LOKANTASI İŞLETİYOR
Oyunculuk kariyerine uzun süredir ara veren Sibel Turnagöl'ün şimdilerde esnaf lokantası işlettiği belirtildi.
İş hayatını farklı bir alanda sürdüren sanatçı, MasterChef Türkiye'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi.
Turnagöl'ün yıllar sonraki görünümü sosyal medyada da çokça konuşuldu.