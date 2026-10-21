Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kimlik doğrulaması olmadan uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği bildirildi.

Güvenlik açıklarına karşı Avrupa'da çok sayıda kurum internet sitelerini önleyici tedbir kapsamında geçici olarak erişime kapattı.

PHP geliştiricileri ise söz konusu güvenlik açıklarını gideren güncellemelerin yayımlandığını duyurdu.

Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Finlandiya ve Çekya'da çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlar, güvenlik açıklarına karşı önlem aldı.

Türkiye'de de Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal çapta güvenlik taramaları başlatarak kurumlara acil önlem çağrısı yaptı.

Türkiye

Siber Güvenlik Başkanlığı da PHP altyapısındaki kritik güvenlik açıklarına yönelik ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Başkanlığın bildiriminde, “PHP2Shell” olarak adlandırılan zafiyetlerin belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği belirtildi.

Açıkların özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin kesintiye uğraması gibi riskler oluşturabileceği kaydedildi.

Tehdidin erken tespit edilmesi ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramaları başlatıldı. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kamu kurumlarına, kuruluşlara ve kritik altyapı işletmecilerine acil güvenlik duyurusu iletildi.

Kurum ve kuruluşlardan, sistemlerini gözden geçirmeleri ve bildirilen güvenlik açıklarına karşı gerekli teknik ve idari tedbirleri almaları istendi.

Kurum ve kuruluşlara, "https://siberguvenlik.gov.tr/guvenlik-bildirimleri/detay/tr-26-1372" adresindeki resmi güvenlik duyurusunda bildirilen tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeleri tavsiye edildi.

Almanya

Dijital Bakanlığı Sözcüsü, federal bilişim hizmet sağlayıcısı ITZBund'un güvenlik açıkları nedeniyle bazı internet sitelerini geçici olarak çevrimdışı hale getirdiğini açıkladı. Uygulamanın önleyici amaçla yapıldığı ve herhangi bir güvenlik olayının yaşanmadığı belirtildi.

Fransa

İçişleri Bakanlığı, valiliklerin internet sitelerinin kullanılan PHP çerçevesine yönelik güvenlik güncellemesi beklenirken geçici olarak erişime kapatıldığını bildirdi.

Danimarka

Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Kurumu, sistem sahiplerine en kısa sürede güncelleme yapmaları çağrısında bulundu. Güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise sistemleri geçici olarak çevrim dışı bırakmaları tavsiye edildi.

Belçika

Dışişleri Bakanlığı, PHP güvenlik açıklarından yararlanan saldırılara ilişkin haberlerin ardından internet sitelerini geçici olarak çevrimdışı bıraktı. Bakanlık, Belçika'nın internet sitelerine yönelik herhangi bir saldırı tespit edilmediğini açıkladı.

Hollanda

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin uyarılarının ardından çok sayıda kuruluş halka açık internet sitelerini geçici olarak kapattı. Erişime kapatılan siteler arasında Rotterdam Limanı, Overheid.nl adlı kamu sitesi, Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, beş büyük siyasi partinin internet siteleri ve çok sayıda hastanenin web sitesi yer aldı.

Norveç

Norveç Ulusal Güvenlik Kurumu'nca yayımlanan uyarı metninde, PHP'deki "güvenlik açıklarının" yetkisiz kişilerin parola veya giriş işlemine gerek duymadan etkilenen tüm sistemlerin "kontrolünü" ele geçirebileceği belirtildi.

Ülkede yayın yapan NRK, Norveç Dijitalleşme Müdürlüğü ve Norveç eğitim ve araştırma sektöründe güvenli giriş ve veri paylaşımı için kullanılan Feide gibi sitelerin devre dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Finlandiya

Devlet bilişim merkezi Valtori, hükümetin halka açık internet hizmetlerini önlem amacıyla kapattı. Kurum, güvenlik açıklarından yararlanma girişimine ilişkin bulguya rastlanmadığını ve kesintinin veri ihlalinden kaynaklanmadığını bildirdi.

Japonya

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açığı düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulundu.

Çekya

Hükümet, ülkenin siber güvenlik kurumunun tavsiyesi üzerine gerekli güvenlik güncellemelerinin uygulanabilmesi için resmî internet sitesini geçici olarak erişime kapattı. Hizmetlerin, güvenlik güncellemelerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlatılacağı belirtildi.

Wikimedia

Wikipedia çevrimiçi ansiklopedisini işleten Wikimedia Vakfı, PHP programlama dilindeki güvenlik açıklarını gidermek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Vakıf, desteklediği sistemlerin yanı sıra PHP kullanan gönüllüler tarafından işletilen sistemlerin de güvenlik açıklarından etkilendiğini bildirdi. Güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar bazı sistemlerin önlem amacıyla devre dışı bırakıldığı belirtildi.

OpenAI

Yapay zeka şirketi OpenAI, konuya ilişkin paylaştığı bir blog yazısında, şirketin son iki ay boyunca PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla araştırmacılar ve diğer birçok uzmandan oluşan bir gruba öncülük ettiğini kaydetti.