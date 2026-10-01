Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki bazı üst düzey görevlendirmeler netleşti. BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA KÜÇÜKÜNAL VE TANCAN ATANDI Karar kapsamında, açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevlerine Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan getirildi. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu atanırken, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü görevine Furkan Civelek getirildi. DİĞER GÖREVLENDİRMELER Başkanlık bünyesindeki diğer görevlendirmeler ise şöyle oldu: Siber Savunma Genel Müdürlüğüne: Mahmut Esat Yıldırım Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne: Mahmut Küçük Birinci Hukuk Müşavirliğine: Ercan Atasever Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne: Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk

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