Teklifin birinci bölümünün tümü üzerine Yeni Yol Partisi Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, kanun teklifinin 10 Ocak'ta Meclis Başkanlığına verildiğini anımsatarak, "8 Ocak 2025'te henüz kanun teklifi dahi TBMM'ye verilmeden nasıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Kurulu Başkanlığı kuruldu?" diye sordu.

"ASLA DEVREDİLEMEZ"

Kanun teklifinde "kritik altyapı", "kritik kamu hizmeti", "siber olay" gibi soyut kavramları belirleme yetkisinin Siber Güvenlik Başkanlığına bırakıldığını belirten Karaman, "Bu düzenleme, yasama yetkisini dolaylı olarak bir yürütme organına devretmektir ve kesinlikle kaldırılmalıdır. Çünkü yasama yetkisi, aziz Meclisin tekelindedir ve Anayasa'nın 7'nci maddesine göre asla devredilemez." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin yeniden düzenlenmesini talep eden Karaman, "Sayın Milli Savunma Komisyonu Başkanı da 'Sizleri dinledik, bunların gereğini yerine getireceğiz' demişti. İnşallah, Genel Kurulda bunlar düzeltilerek neticeye ulaşılır." diye konuştu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da dijitalleşmeyle beraber gelen tehdit ve risklere dikkati çekerek, "Bu tehditleri bertaraf edebilmek için de gerçek anlamda güçlü bir siber güvenlik yasası mutlaka gerekli. Burada hiç kimsenin itiraz edeceği bir konu yok ancak şunu açıkça söylemek lazım ki burada tartıştığımız yasa sadece iktidarın kendi çıkarlarını ve devamını sağlayacak birtakım şeyleri güvence altına almak için hazırlanmış bir yasa, başka da hiçbir anlamı yok." görüşünü savundu.

Kanun teklifinin muhalif gazetecilerin, medya mensuplarının, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının sindirilmesi için düzenlemeler barındırdığını ileri süren Türkkan, bu yasanın bu şekliyle çıkmasının, Türkiye'de demokrasi kıskacının biraz daha daraltılması anlamına geleceğini iddia etti.

"YENİ ÇATIŞMA ALANLARI YARATABİLİR"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora da siber sahada gerçekleşen saldırıların devletler arasındaki diplomatik ilişkileri, ekonomik yaptırımları etkileyebileceğine, yeni çatışma alanları yaratabileceğine işaret etti.

Bu saldırıların terör örgütleri tarafından icra edilmesi durumunda, terörle mücadelenin yeni bir boyut kazanacağını dile getiren Dora, dijital çağda yeni güvenlik paradigmalarının oluşacağından bahsetmenin, hain terör örgütlerine karşı cephede verilen mücadelenin dijital dünyaya da sirayet edeceğini görmenin güç olmadığını söyledi.

Dijital dünyada işlenen bilgi ve verilerin gizliliğinin sağlanması, bilgiye ve verilere erişilebilirliğin yetkili olmayan kişilere açılmasının önlenmesi, kamu düzeninin korunması, kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, ulusal güvenlik zafiyetlerine sebebiyet verilmemesi, devletin ve vatandaşların ekonomik zarara uğramaması, sosyal refahın korunması amacıyla siber güvenlik alanına ilişkin milli politika ve stratejilerin üretilmesi gerektiğini vurgulayan Dora, "Bu politika ve stratejiler doğrultusunda kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin oluşturulması suretiyle güvenli ve milli bir siber uzay oluşturulmalıdır. Bugün her vatan evladı tarafından idrak edilmelidir ki siber güvenlik, artık milli güvenliğin ve milli bekamızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türk milletinin siber savunma hattını sağlamlaştırmak bir vatan ödevidir." görüşünü paylaştı.

"MİLLİ GÜVENLİK VE BEKA MESELESİ"

Dora, Siber Güvenlik Kanun Teklifinin kabul edilmesinin bir milli güvenlik ve beka meselesi teşkil ettiğini söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen de Siber Güvenlik Kanunu Teklifinin bir güven telakki etmediğini savunarak, "Yasama organının ister siber uzamda ister gerçek dünyada olsun bir ülkenin ulusal gücüne yönelmiş tehdit ve saldırılardan koruma vadedebilmesi için her şeyden evvel o yasama organının özgürce ve her bir politik bileşeninin fikir ve eylem yeteneğine saygı temelinde işletilmesi, buna izin veren bir siyasi iktidardan, bir siyasi rejimden söz edilebilmesi gerekir. Şimdi, bu var mı ki biz buraya gelen bu yasa teklifindeki tehdidin bizler için bizim anladığımız biçimde bir tehdit olduğunu anlayalım." ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da bugün Türkiye'de 87 milyonun üzerinde geniş bant abone sayısına ulaşıldığını, bu rakamın dijital dönüşümün ve siber güvenliğin ne kadar kritik bir noktada olduğunu gösterdiğini söyledi. Ercan, şunları kaydetti:

"Teklifinin birinci maddesinde açıkça belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren tüm unsurlarını korumayı hedefliyoruz. Konvansiyonel savaşların yerini alan hibrit ve asimetrik savaşlar da devlet destekli siber saldırılar başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin hedefinde olan kritik altyapılarımızı korumak artık milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası. Nasıl ki savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 80'lerin üzerine çıkardıysak, siber güvenlik alanında da benzer bir başarı hikayesi yazacağız. Teklifimizde yer alan 'siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilir' ilkesi, teknolojik bağımsızlık ilkemizin açık bir göstergesidir. Teklifimiz, ülkemizin dijital egemenlik vizyonunu net bir şekilde ortaya koymaktadır."

Ercan, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında, yerli ve milli siber güvenlik çözümleriyle küresel pazarda söz sahibi olacağını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nda, hedefimiz siber güvenlik alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmektir." dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Bozdağ, verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.