Siber güvenlik uzmanları, mobil cihaz kullanıcılarını hedef alan yeni nesil veri hırsızlığı yöntemlerine karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son araştırmalar, kullanıcıların şifre oluştururken tamamen "rastgele" seçtiğini düşündüğü rakamların aslında çok belirgin psikolojik kalıplara dayandığını gösteriyor.

Korsanlar ise bu alışkanlıkları kullanarak şifreleri dakikalar içinde çözebiliyor.

HACKER'LARIN İLK DENEDİĞİ 3 RAKAM KOMBİNASYONU

Güvenlik araştırmacılarına göre kullanıcıların en çok düştüğü tuzak, klavye üzerindeki ardışık veya görsel olarak kolay rakam dizilimlerini seçmektir.

Siber korsanların veri tabanlarında yapılan analizlerde, kilit açma denemelerinde en sık kırılan 3 rakamlı kombinasyonlar şu şekilde listelendi:

1-2-3: Klavye üzerindeki en belirgin sıralama olduğu için ilk denenen dizilimlerin başında geliyor.

1-5-9: Ekranı çaprazlama geçen bu hat, görsel hafızanın en sık başvurduğu ama en kolay tahmin edilen kombinasyon.

0-0-0: Tekrarlayan rakamlar, kaba kuvvet (brute-force) yazılımlarının saniyeler içinde çözdüğü ilk kalıplar arasında.

NEDEN BU KADAR KOLAY TAHMİN EDİLİYOR?

İnsan beyni karmaşık sayı dizilerini hatırlamak yerine parmak hareketlerini kolaylaştıran desenleri tercih eder.

Şifrenizde yan yana gelen 3 ardışık rakam ya da tuş takımı üzerinde düz bir hat oluşturan dizilimler, güvenlik seviyesini neredeyse sıfıra indirir. Otobüste veya kafede arkamızdan bakan birinin (shoulder surfing) bu 3'lü kombinasyonları tek bir el hareketiyle ezberlemesi son derece kolaydır.

EKRAN KİLİDİNİZİ TAM GÜVENLİ HALE GETİRMENİN YOLLARI

Rakam Sayısını Artırın: 4 haneli PIN yerine mutlaka en az 6 haneli şifrelere geçin.

Desen Tuzağından Kaçının: Tuş takımında kare, Z harfi veya düz çizgi oluşturan kombinasyonlar seçmeyin.

Kişisel Tarihleri Kullanmayın: Doğum yılı, alan kodu veya 1905, 1907, 1903 gibi takım kuruluş tarihlerini şifrenizden uzak tutun.

Biyometrik Doğrulamayı Aktif Edin: Mümkünse yüz tanıma (FaceID) veya parmak izi okuyucuyu birincil kilit yöntemi yapın.