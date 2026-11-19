Yapay zeka destekli siber saldırılar, elektrik şebekelerindeki zafiyetler, ulaşımdaki aksamalar ve uluslararası tehditlere yönelik korkular ABD ve Avrupa'da 'kıyamet hazırlığı' akımını tetikledi.
Eskiden sadece bir deprem çantasını yataklarının altında unutan insanlar, acil durum çantaları hazırlıyor, su stokluyor ve bozulmayan gıdaların envanterini çıkarıyor.
Greenwich Üniversitesi'nde kıyamet hazırlığı üzerine çalışmalar yürüten kıdemli öğretim görevlisi Michael Mills, dünyadaki ülkelerin istikrarına olan güven azalırken bazı kişilerin kıyamet hazırlığı yöntemlerinin "hafifletilmiş versiyonlarına" yöneldiğini açıkladı.
Dünyayı birbirine bağlayan sistemlerin bozulması, savaşların artması, doğal afetlerin önüne geçilemez bir hal alması ve dünya barışının her geçen gün zayıflaması bir "kıyamate" hazırlanma ihtiyacını getirdi.
EN DEĞERLİ ÜRÜN KONSERVE ET OLDU
Acil durum gıdaları ve telsiz gibi ekipmanlar satan Survival Frog şirketinin kurucusu ve CEO'su Byron Walker, Axios'a yaptığı açıklamada, 27 Ekim ile 16 Kasım tarihleri arasındaki satışlarının önceki haftalara kıyasla yüzde 450 arttığını söyledi.
Rakiplerinin de benzer eğilimler gözlemlediğini aktaran Walker, Survival Frog'dan son dönemde alışveriş yapanların çoğunun yeni müşteriler olduğunu kaydetti.
Walker'ın verdiği bilgilere göre satış rekorlarında konserve yiyecekler başta olmak üzere gıda ürünleri en önde.
Bunun dışında telsizler, güneş enerjili jeneratörler, çok sayıda pil paketleri ve su filtreleri önde geliyor.
Öte yandan kıyamete hazırlanan bilgisiz tüketiciler, süper marketlerdeki pirinç, konserve ürünler ve su gibi malların satışlarının yükselmesine sebep oldu.
KRİZ ÜZERİNE KRİZ HALKI TEDİRGİN ETTİ
Son haftalarda dünyanın seyahat, iletişim, iş dünyası, gıda ve sağlık gibi alanlarda güvendiği sistemler, teknolojik yetersizlikler veya veya siber saldırılar nedeniyle kesintiye uğradı.
Yetkililer bu olayların geniş çapta birbiriyle bağlantılı olmadığı konusunda güvence verse de kritik altyapıların çökebileceğine dair korkular büyüyor.
Durumu değerlendiren Walker, kıyamete hazırlanan insanlarından "artık çok daha fazla var. Ana akım bir moda oldu" diye konuştu.
Survival Frog CEO'su, "Yeni bir siber saldırı veya teknolojik bir çöküş haberi duymadan haberleri açamıyorsunuz" sözleriyle gündemi ele geçiren kriz haberlerini gösterdi.
'TOPLUMSAL İSTİKRARA GÜVEN KALMADI'
İnsanların başvurduğu acil durum hazırlık becerilerinin çoğu afet eğilimli bölgelerde uzun süredir gözlemlenirken, ABD ve Avrupa'da bir çok kişi COVID sürecinde tedarik zinciri aksamaları nedeniyle evde fazladan su, telsiz ve raf ömrü uzun gıdalar bulundurmanın faydalı olduğunu öğrendi.
Üst üste gelen teknolojik arızalar sonucu kilitlenen ulusal sistemlerin etkisiyle özellikle ABD'de krize hazırlık daha önemli bir hal oldu.
Bu krizlerin halk üzerindeki etkisine değinen Michael Mills ise "Uçakların yere indirilebileceğini veya buzdolaplarının aniden ısıtıcıya dönüşebileceğini bilmek, bir çok kişinin içine toplumsal istikrara yönelik şüphe düşürdü" değerlendirmesinde bulundu.
'KIYAMET KRALİÇESİ' UYARDI
İnternette "Kıyamet Kraliçesi" olarak tanınan ve günde yaklaşık beş saatini yeni hazırlıkçılara koçluk yaparak geçiren Krystal isimli içerik üreticisi de durumu değerlendirdi.
Krystal, çevrimiçi etkileşimin son dönemde platformlar genelinde iki kattan fazla arttığını ve bunun "akıl almaz" olduğunu söyledi.
Krystal, "Aileler genel olarak endişeli; normalde bu hazırlıklara burun kıvırıp 'Hayır, dünyaya hiçbir şey olamaz' diye düşünecek insanlar. Kapanmalar gördük, tedarik zincirlerinin felç olduğunu gördük. Petrol krizleri, enflasyon gördük" şeklinde konuştu.
Byron Walker, Survival Frog'daki satış patlamasını İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği'nin hanelere üç günlük erzak hazırlamaları yönündeki çağrılarına bağlıyor.
Walker ayrıca Fox haberine göre Pentagon'un, sivil sistemlerin çökmesi durumunda askeri üslerin en az 90 gün boyunca faaliyet gösterebilmesine yönelik hazırlık planının da bu artışta etkili olduğunu vurguladı.
Söz konusu plan, ABD genelinde 90 günlük bir "elektrik kesintisi" yaşanacağına dair söylentileri körükledi.
Kesintiler ve Pentagon'un hazırlıkları hakkında soruları yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'ten Laura Ingraham'a yaptığı açıklamada arkadaşlarının kendisine "bir sığınak inşa etmeye hazırlanmaları" ya da yiyecek ve su stoklamaları gerekip gerekmediğini sorduklarını aktardı.
Vance, "Ve buna cevabım hayır. Yaklaşan bir kriz görmüyoruz" dedi. Krystal ise Vance'e yanıt olarak yayımladığı videoda "Evet, hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Korku yayma amacı taşımadığını belirten Krystal, Axios'a yaptığı açıklamada "Hazırlıklı bir kişi daha olması, bir kriz durumunda endişelenecek bir kişinin daha az olması demektir" dedi.