Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tahminlerine göre kent, 29 Kasım Pazar gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Cumartesi günü 15 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklığın pazar gününden itibaren hızla düşeceği öngörülüyor. AKOM'un haftalık tahmininde, 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak yer alıyor. Kent için mevcut tahminlerde kar değil, yağış beklentisi bulunuyor.

İSTANBUL'DA GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ

AKOM'un İstanbul için sıcaklık ve yağış tahminleri şöyle:

KAR YAĞIŞININ ETKİ ALANI GENİŞLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 29 Kasım Pazar gününden itibaren Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarının bir bölümünde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Trakya'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yeni haftada yağışlı sistemin etki alanını genişletmesiyle İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışı öngörülüyor.

2 Aralık Çarşamba günü kar yağışının Trakya'nın kuzeyinde, İç Anadolu'nun doğu ve güneyinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu genelinde etkili olması bekleniyor. Aynı gün Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.