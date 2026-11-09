Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurt genelinde sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indirdi. Yüksek kesimler karla kaplanırken soğuğun salı ve çarşamba günü, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle etkisini bir süreliğine yitirmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kuvvetli soğuk ve kar yağışının genellikle aralık ayı sonlarında etkili olduğunu, bu yıl ise erken geldiğini belirtti. Çalışkan, "Sıcaklıklarda 6-8 derece hatta 10 derece düşüş var. İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık 6-7 dereceye kadar iniyor." dedi.

20 İL İÇİN KAR UYARISI

Soğuk hava yalnız İstanbul'u değil, yurt genelini etkiliyor. Yüksek kesimlerde sert rüzgara kar yağışı da eşlik ederken 20 il için kar uyarısı verildi.

Çalışkan, Karadeniz'de bin metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışının sürdüğünü söyledi. Bolu ve Kastamonu'da sulu karın yer yer kara döneceğini belirten Çalışkan; Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Erzincan gibi illerde bin 500 metrenin üzerindeki birçok noktada yoğun kar yağışı olduğunu aktardı. Adana'da da hızlı bir soğuma yaşandığını ifade etti.

İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİ KESİN TARİH DEĞİL

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise İstanbul'da sıcaklıkların kasım ayı içinde artmaya başlayacağını, aralık ayının ilk haftalarında da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının aralık sonunda olduğunu söyleyen Tek, tahminin kesinlik taşımadığını vurguladı:

"Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek."

"ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"

Tek, bu kışın geçen yıla benzer bir tablo göstermesini beklediklerini söyledi. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık dört gün kar yağdığını ve bu yağışlardan birinin yeni yılın ilk günü zeminde tuttuğunu belirten Tek, bu yıl da benzer bir tablo beklediklerini ifade etti. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışının en fazla birkaç kez görülebileceğini, ancak arada sert bir soğuk hava girişiyle kuvvetli kar yağışının da ihtimaller arasında olduğunu söyledi.

Tek, "İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz." dedi. Yağışların bol olmasının tarımsal rekolteyi olumlu etkilediğini belirterek bu yıl da rekoltenin artacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

9 KASIM'DA YAĞMUR VE KAR BEKLENEN YERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 9 Kasım'da yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava ve mevsim normallerinin altında sıcaklıklar bekleniyor.

Marmara'nın batısında, Afyonkarahisar dışında Ege'de, Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ordu çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor. İstanbul ve Bursa'da gece, Çanakkale'de akşam ve gece saatlerinde sağanak beklenirken üç il için de sıcaklık tahmini 14 derece.

Ege'de yağışların gece saatlerinde etkili olması, kıyılarda gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. İzmir'de 17, Denizli'de 16, Manisa'da 15 derece tahmin ediliyor.

Akdeniz'de az bulutlu havanın zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların Adana'da 18, Antalya'da 20, Burdur'da 13 derece olacağı öngörülüyor. İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu havanın ardından batı kesimlerde bulutluluğun artması beklenirken Ankara ve Konya'da 8, Eskişehir'de 10 derece tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, zamanla batısında yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bolu'da 9, Düzce'de 13, Kastamonu'da 8 derece öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize için aralıklı, Samsun için akşam saatlerinde yağmur ve sağanak tahmini bulunuyor. Rize, Samsun ve Amasya'da sıcaklığın 10 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken Erzurum ve Kars'ta sıcaklık tahmini sıfırın altında 1 derece, Malatya'da 9 derece. Kars'ta aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda akşam saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor; Diyarbakır'da 11, Mardin'de 9 derece tahmin ediliyor.