Rusya üzerinden yurda giriş yapan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına indi. Ani düşüşün ardından başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına pazar gününe kadar sürerken, cuma sabahından itibaren termometrelerin daha da gerilemesi ve hafta sonu kar yağışının geniş bir bölgeye yayılması öngörülüyor.