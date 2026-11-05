Rusya üzerinden yurda giriş yapan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına indi. Ani düşüşün ardından başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına pazar gününe kadar sürerken, cuma sabahından itibaren termometrelerin daha da gerilemesi ve hafta sonu kar yağışının geniş bir bölgeye yayılması öngörülüyor.
CUMA SABAHI HAVA NASIL OLACAK?
Cuma sabahı hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte dondurucu ayaz etkisini belirginleştirecek.
Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, günün erken saatlerinden itibaren sıcaklıkların dip yapmasıyla birlikte zemin seviyesinde don ve buzlanma riskini artıracak.
16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle 16 kente yönelik sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Kastamonu ve Artvin için şiddetli hava olaylarına karşı turuncu kodlu uyarı yayımlanırken; Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için sarı kod duyurusu yapıldı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi.
Günün Trend Haberleri
HAFTA SONU KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?
Cumartesi günü havanın daha da sertleşmesiyle birlikte Ardahan'da şiddetli kar yağışı etkili olacak, Erzurum genelinde de yağış kara dönüşecek.
Pazar günü ise kar yağışı geniş bir coğrafyaya yayılarak Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kış koşullarını tam anlamıyla hissettirecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİSİ
İstanbul'da saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli poyraz sebebiyle 12 derece olarak ölçülen hava çok daha serin hissedilirken, sağanak yağış caddelerde su birikintilerine yol açarak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara'da 14 derecelik parçalı bulutlu havanın ardından önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşünün hızlanması beklenirken, İzmir'de 18 derece ölçülen hava şiddetli rüzgarın etkisiyle 15 derece seviyesinde hissediliyor.
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